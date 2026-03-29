La Corte Suprema falló a favor de Chubut por el reclamo de fondos jubilatorios

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al reclamo planteado ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en un reclamo por 50.000 millones de pesos por fondos correspondientes a la caja previsional de la provincia.

Torres lo anunció durante un acto al señalar que “tenemos una muy buena noticia. La Justicia nos dio la razón con el tema de la caja previsional, una deuda de aproximadamente 50.000 millones de pesos”.

“Llamaron del Ministerio del Interior y de Jefatura del Gabinete. Si todo se da como se tiene que dar, en estos días ya podríamos estar firmando el pago” afirmó el gobernador.

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“Es una deuda tan importante, de tantos años, que se desistió y que nunca se hizo el reclamo judicial como tenía que hacerse. Es dinero pura y exclusivamente para los jubilados de nuestra provincia”, finalizó. (Agencia OPI Chubut)