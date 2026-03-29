Se transmitirá la Vigilia de Malvinas por streaming para todo el país

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(OPI TdF) – El municipio de la ciudad de Río Grande, la Capital Nacional de la Vigilia en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, informó que este año las actividades serán transmitidas a todo el país vía streaming.

Río Grande diagramó una serie de actividades culturales y de amplia participación popular para una nueva conmemoración durante el próximo 2 de abril.

La transmisión vía streaming contará con un estudio al aire libre frente al escenario principal y se prevé la participación de invitados especiales y referentes del ámbito digital.

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“El objetivo es generar un diálogo intergeneracional y federal, abordando la Causa Malvinas y el Atlántico Sur desde distintas perspectivas, vinculando pasado, presente y futuro” señalaron los organizadores.

Además, entre las actividades que se generan todos los años ya se armó la emblemática Carpa de la Dignidad con la presencia de distintos stands donde “se reconstruyen experiencias, se homenajea a los protagonistas de la guerra y se refuerza el compromiso con la soberanía”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)