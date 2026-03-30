Denunció a la policía por un robo de 6 millones de pesos

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(OPI Chubut) – Un hombre que vive en el barrio Cerro Solo de Comodoro Rivadavia denunció que efectivos de la policía de Chubut ingresaron a su vivienda y le robaron 6 millones de pesos y un celular, además sostuvo que recibió amenazas de muerte.

Así lo aseguró Sebastián Armando Fernández de 36 años quien sostuvo que el viernes alrededor de las 23.30 horas tres efectivos de la policía provincial ingresaron a su domicilio ubicado en calle Blas Rodríguez.

Fernández sostuvo que le preguntaban “¿dónde están las pistolas? Habla porque te quemo” y afirmó que uno de los efectivos le apuntó con una pistola.

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“Eran tres policías; dos hombres que entraron armados y una mujer policía. Yo estaba solo, mirando la carrera de Fórmula 1, y me sorprendieron por atrás. No tenían orden y me provocaron varios destrozos. Un televisor no funciona más”, señaló el ciudadano quien dijo que se acercó hasta la Seccional Quinta a realizar la denuncia y no se la quisieron tomar.

Igualmente dijo que el lunes se presentará ante la Fiscalía de Turno para “denunciar el abuso policial y el robo de 6 millones de pesos que tenía en un placard junto al teléfono celular de mi hija”.

El sujeto sostuvo que “el propietario de la vivienda que estoy alquilando también registró lo ocurrido y decidió realizar la denuncia por su cuenta”. (Agencia OPI Chubut)