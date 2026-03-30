La jubilación mínima alcanzará los 450.000 pesos en abril

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El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes 30 de marzo el pago de un refuerzo previsional de $70.000 para el mes de abril de 2026. La medida, instrumentada a través del Decreto 213/2026 en el Boletín Oficial, alcanza a los beneficiarios que perciben el haber mínimo en el sistema de la ANSES.

Con esta transferencia, el ingreso básico de un jubilado superará los $450.000 durante el cuarto mes del año. Esta cifra integra la actualización del haber base sujeta a la inflación de febrero, que registró una variación del 2,9%. La administración central justificó el desembolso como una compensación frente a las deficiencias de la Ley N° 27.609, norma que rige la movilidad desde marzo de 2021.

Pese a la narrativa de “ayuda económica” que utiliza el Decreto 213/2026, los registros contables exponen una licuación nominal del beneficio. El Poder Ejecutivo mantiene el monto de $70.000 de forma inalterada desde marzo de 2024. En los primeros dos meses de aquel año, el Gobierno otorgó sumas de $55.000, para luego fijar el valor actual que ya cumple 24 meses sin actualizaciones por costo de vida.

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La normativa detalla que el universo de beneficiarios comprende a:

Titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.

o más. Pensiones graciables gestionadas por el organismo previsional.

Los considerandos del decreto admiten que la fórmula de movilidad vigente presentó graves inconvenientes al no resguardar el valor de los haberes frente al riesgo inflacionario. El texto oficial señala un desfasaje entre las variables económicas y el traslado a los ingresos de los adultos mayores, situación que el Gobierno intenta mitigar mediante decretos mensuales de necesidad financiera. (Agencia OPI Santa Cruz)