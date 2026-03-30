Novelli al borde de la prisión por estafas con $LIBRA

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El fiscal Eduardo Taiano evalúa solicitar la detención y prisión preventiva del empresario Mauricio Novelli tras el avance de los peritajes en el Caso $LIBRA. La justicia federal investiga la conexión entre las estafas con criptomonedas y el financiamiento de la política nacional. Los resultados técnicos complican la situación procesal del titular de la firma involucrada en el fraude financiero.

Los peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) extrajeron información de los dispositivos móviles del empresario. El informe técnico detalla más de 35 comunicaciones entre Novelli y allegados al Gobierno Nacional registradas el 14 de febrero de 2025. Esa fecha coincide exactamente con el lanzamiento y el posterior desplome del memecoin.

La investigación detectó un borrador de acuerdo confidencial de pagos por un total de $5.000.000 entre Novelli y el presidente Javier Milei. El documento digital posee fecha de creación del 11 de febrero de 2025 y contiene anotaciones originales en inglés. El texto estipula un esquema de tres desembolsos correlativos:

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Un pago por adelantado.

Un segundo pago tras una publicación de Javier Milei en la red social X .

en la red social . Un cierre posterior a la firma de un contrato presencial.

Estos registros técnicos contradicen la versión inicial del Presidente de la Nación sobre la promoción del proyecto de inversión. Los archivos recuperados exponen inconsistencias sobre el modo y el momento en que la cuenta oficial de X del mandatario difundió la criptomoneda $LIBRA. La justicia sospecha de un vínculo comercial previo entre el entorno presidencial y el empresario ahora bajo la lupa fiscal.

La Justicia profundizará la investigación durante el mes de abril para analizar los chats y audios recuperados que sugieren pagos ilegales. Las pruebas dejan entrever un vínculo comercial de larga data, previo al lanzamiento de la moneda digital, entre Novelli y el círculo íntimo de la Casa Rosada. El flujo de dinero de las estafas cripto habría financiado actividades políticas de la estructura oficialista.

La Cámara de Casación rechazó los últimos planteos de Mauricio Novelli para levantar los embargos que pesan sobre sus bienes. El tribunal ratificó la inmovilización de los activos mientras el fiscal Taiano recolecta más evidencias sobre el origen de los fondos. La causa avanza sobre el peritaje de los dispositivos incriminatorios que revelan la coordinación directa entre el empresario y el poder político. (Agencia OPI Santa Cruz)