- Publicidad -

El canciller argentino Pablo Quirno calificó hoy como “ilegal” la expropiación de YPF y aseguró que el gobernador Axel Kicillof no merece ningún agradecimiento por su gestión en la petrolera. Según el funcionario, el mandatario bonaerense actuó con irresponsabilidad durante el proceso que derivó en el actual litigio internacional. Las declaraciones, realizadas en la señal LN+, marcan una distancia total entre la estrategia jurídica libertaria y las acciones de la administración de Cristina Kirchner.

La “aventura kirchnerista” en la compañía estatal comenzó, según explicó el ministro, con el desembarco de la familia Esquenazi, quienes accedieron a la firma sin aportar capital propio. Quirno sostuvo que este tipo de maniobras representan una violación al derecho privado que ahuyenta de forma directa la inversión extranjera. El funcionario enfatizó que nadie coloca capitales en mercados donde el Estado confisca empresas de un día para el otro.

El escenario judicial actual presenta una serie de fallos adversos que la administración actual intenta revertir mediante una estrategia de negociación diferenciada. Quirno argumentó que el compromiso del gabinete de Javier Milei permitió enfrentar una situación crítica donde las instancias anteriores habían fracasado sistemáticamente. La convicción oficial busca cerrar un capítulo que el canciller definió como una carga económica heredada de la gestión de Kicillof.

- Publicidad -

El embate contra el ex ministro de Economía incluyó referencias a crisis financieras previas donde el actual equipo de Luis Caputo debió intervenir. Quirno recordó que ya rescataron la gestión del gobernador bonaerense en situaciones límite como el Default. Según se desprende de la información oficial, el Gobierno Nacional considera que la mala praxis económica del kirchnerismo condicionó la seguridad jurídica del país durante años.

Respecto al conflicto en Oriente Medio, el funcionario descartó que el alineamiento con Israel y Estados Unidos incremente los riesgos de seguridad para la República Argentina. El canciller definió como una “construcción maquiavélica” la idea de que la política exterior actual genera peligro, recordando que el país sufrió dos atentados terroristas en el pasado sin mantener este nivel de cercanía con las potencias occidentales.

La administración libertaria ratificó su respaldo absoluto al accionar de Donald Trump y Benjamín Netanyahu frente al régimen iraní. Quirno calificó a Irán como una estructura terrorista que opera desde hace 47 años en la región. El apoyo diplomático se fundamenta en la decisión del país de integrarse al bloque de democracias liberales y combatir las amenazas globales de forma directa junto a sus aliados estratégicos. (Agencia OPI Santa Cruz)