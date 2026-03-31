Gobierno anunció el pago salarial para el 2 de abril

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció este lunes en conferencia de prensa que se pagará los haberes del mes de marzo el 2 de abril “a la totalidad de los trabajadores activos”.

En contacto con la prensa en Casa de Gobierno, Vidal sostuvo que “pese a las dificultades financieras es importante anunciar el pago de salarios en la previa de Semana Santa”.

Minutos después el ministro de Economía, Ezequiel Verbes anunció un plan de refinanciación de deudas con el Banco Santa Cruz destinado a alrededor de 5 mil empleados públicos a quienes los afecta el descuento de hasta el 75% de sus haberes y reiteró el pago de salarios el 2 de abril tras un “esfuerzo considerable y sabiendo que contamos con un déficit estructural mensual, se pagará los haberes el jueves santo tras algunas gestiones que pudimos obtener los recursos”. (Agencia OPI Santa Cruz)