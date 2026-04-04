La justicia rastrea los viajes de Manuel Adorni

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La Justicia federal amplió los requerimientos de información sobre los traslados al exterior del titular de la Jefatura de Gabinete. El pedido incluye cruces de datos fronterizos e involucra a familiares directos y empresarios de medios.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un nuevo traslado internacional del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con destino a Aruba. El funcionario habría utilizado los últimos días del año 2024 y las primeras semanas de 2025 para vacacionar en la isla caribeña, situación que motivó la presentación de un dictamen ante el juez federal Ariel Lijo para requerir medidas de prueba adicionales sobre los registros de entradas y salidas del país del ministro.

Mediante este documento judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal exige habilitar el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente. La fiscalía pide cruzar datos con la Dirección Nacional de Migraciones e intima a la empresa propietaria de la aeronave involucrada en los vuelos a entregar los registros correspondientes para profundizar la pesquisa.

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Para reconstruir la ruta del funcionario, el requerimiento judicial obliga a la dependencia migratoria a remitir la totalidad de los movimientos fronterizos fechados desde el 1 de enero del año 2023 hasta la actualidad. Los investigadores fijaron un lapso temporal bajo escrutinio estricto: los días comprendidos entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

Bajo la lupa de los tribunales también figura el periodista y amigo del vocero, Marcelo Grandío. El fiscal incluyó en la nómina de investigados a la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, y extendió el pedido de antecedentes a cualquier individuo que integre el expediente judicial.

Hasta el momento, los sistemas de la Dirección Nacional de Migraciones solo arrojan resultados sobre un viaje del funcionario hacia Perú y un retorno desde Ecuador. Los registros oficiales no contabilizan ningún paso por Aruba. De acuerdo a los datos analizados, la aerolínea de bandera no operaba rutas directas hacia ese destino turístico durante las fechas señaladas.

Toda la investigación tiene su origen en un vuelo privado hacia Punta del Este, realizado durante el fin de semana del feriado de carnaval en el mes de febrero. Según consta en los testimonios recabados por los magistrados, los viajeros facturaron este servicio aéreo recién el 4 de marzo. Los pagos correspondientes salieron de los fondos del propio Marcelo Grandío o de una productora vinculada a la Televisión Pública.

El jefe de los ministros tiene una cita obligatoria ante el Poder Legislativo el próximo 29 de abril. Durante esa jornada, el funcionario dará su primer informe de gestión y responderá las preguntas de los bloques opositores en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)