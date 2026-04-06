Milei recibió a José Kast en la Casa Rosada

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El presidente Javier Milei consolidó hoy una alianza política regional al recibir en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast. El encuentro marca el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

José Antonio Kast arribó este domingo por la noche a la ciudad de Buenos Aires. La visita respeta la tradición diplomática histórica que impulsa a los presidentes chilenos a elegir a la Argentina como su primer destino internacional.

La agenda oficial enmarcó la llegada del funcionario dentro de la conmemoración del aniversario de la Batalla de Maipú, hito fundacional de la independencia binacional. Las comitivas mantuvieron su primer contacto oficial presencial, dado que el último registro en la capital argentina data del 16 de diciembre, dos días después de la victoria electoral del líder trasandino.

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El jefe de Estado chileno ingresó a la Casa Rosada a las 10.15. Tras un breve paso frente a las cámaras dentro del Salón Blanco, los titulares de ambos poderes ejecutivos se trasladaron al despacho presidencial ubicado en el primer piso.

Un comunicado conjunto oficializó la postura de las administraciones. El texto detalla el compromiso de “seguir trabajando en una agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”.

La sintonía ideológica une a los dos jefes de Estado bajo una misma visión económica liberal. Ambos líderes promueven la reducción del aparato estatal, aplican políticas migratorias estrictas y participan activamente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Esta cumbre bilateral sepulta las fricciones previas generadas durante el mandato del dirigente de centroizquierda Gabriel Boric. La nueva alianza fortalece además el bloque regional cercano a la administración de los Estados Unidos, encabezada por Donald Trump.

La delegación chilena desplegó a su primera línea de gestión. Acompañaron al presidente el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el titular de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Del lado argentino, Javier Milei estructuró una mesa de trabajo con sus principales funcionarios. Asistieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller Pablo Quirno.

Completaron la comitiva local la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Los presidentes instruyeron a sus respectivos equipos a desplegar una reunión de trabajo ampliada. Los diplomáticos acordaron fomentar la atracción de inversiones recíprocas y externas.

El plan proyecta la expansión del comercio hacia terceros mercados, la complementación energética y minera, y la cooperación en programas de capacitación técnico profesional e innovación.

Sobre las políticas de seguridad pública, los cancilleres definieron estrategias contra el crimen organizado transnacional y los delitos conexos. En paralelo, el gobierno de Chile agradeció formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina por su asistencia técnica durante el proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

Las autoridades establecieron como prioridad la modernización física y digital de los pasos fronterizos. Las medidas exigen optimizar los procedimientos de control mediante procesos de digitalización y coordinación operativa.

Las reformas buscan facilitar el tránsito de turistas y mercaderías entre los territorios y resguardar los estándares de seguridad. Las directivas oficiales apuntan a reducir los tiempos de espera y avanzar con el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios. (Agencia OPI Santa Cruz)