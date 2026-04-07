Una adolescente murió por hantavirus en Chubut

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(OPI Chubut) – Una adolescente de 15 años murió producto de haber sido diagnosticada con hantavirus en la localidad chubutense de Cerro Centinela, ubicada a diez kilómetros de Corcovado.

La joven se contagió y estuvo aislada como otras 10 personas que fueron contacto estrecho de casos positivos en la comuna rural.

La víctima estuvo internada en el Hospital Zonal de Esquel transitando el cuadro derivado del contagio de esta enfermedad transmitida por roedores, cuya zoonosis causada por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae.

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En la Patagonia se contagia por la presencia del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) y la enfermedad se transmite a los seres humanos por la inhalación de partículas virales que se encuentran suspendidas en el aire que provienen de las secreciones de los roedores como orina, saliva o excrementos.

El cuadro de la enfermedad registra fiebre alta superior a los 38°C, dolores musculares intensos, cefalea, náuseas, vómitos y un malestar general que el paciente puede confundir con una gripe común. (Agencia OPI Chubut)