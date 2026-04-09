137 votos legislativos flexibilizan la protección ambiental sobre glaciares

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El oficialismo articuló una mayoría parlamentaria para reducir las barreras extractivas en la cordillera. El Poder Ejecutivo expuso públicamente el armado político conjunto con cinco gobernadores.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, la Cámara baja sancionó este jueves la reforma a la Ley de Glaciares. La iniciativa legislativa redefine de manera directa los alcances normativos sobre el ambiente periglacial y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en esas geografías.

La legislación previa imponía un marco de protección restrictivo que impedía el avance de proyectos sobre reservas hídricas estratégicas. La nueva letra del proyecto quiebra ese blindaje legal y habilita el ingreso de capitales extractivos en áreas de la cordillera que el Estado mantenía vedadas.

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A través de un documento oficial, la Oficina del Presidente ratificó la estructura política que sostuvo la votación. El presidente Javier Milei hizo un reconocimiento explícito por la labor coordinada a cinco gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

La arquitectura del expediente demandó doce meses de trabajo ininterrumpido en el interior del Poder Ejecutivo. El andamiaje técnico de la reforma se consolidó a través de tres áreas específicas de la gestión nacional:

La Secretaría Legal y Técnica de la Nación , a cargo de María Ibarzabal Murphy .

, a cargo de . La Secretaría Coordinadora de Minería y Energía , dirigida por Daniel González .

, dirigida por . La Secretaría de Minería, encabezada por el funcionario Luis Lucero.

La información que cristaliza el acuerdo de los equipos técnicos nacionales y provinciales trascendió tras el cierre del conteo de votos en el recinto legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)