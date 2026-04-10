El comando militar iraní advirtió sobre el control de Ormuz

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Las fuerzas armadas del país asiático emitieron un documento que anticipa represalias directas frente a las ofensivas sobre territorio libanés. El mando castrense también ratificó su dominio sobre una ruta marítima estratégica intercontinental.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar de Irán, ordenó el viernes el estado de máxima alerta para sus tropas. El organismo fundamentó la decisión en los frecuentes incumplimientos de promesas que ejecutaron las autoridades de Estados Unidos e Israel.

Diferentes medios iraníes difundieron el comunicado oficial durante la jornada. El texto equipara la tensión operativa con la “batalla asimétrica” de 40 días y reafirma que el país protegerá sus derechos legítimos frente a los agresores que atacaron su territorio.

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Las autoridades del cuartel catalogaron como “criminales” a los mandatarios de Washington y Tel Aviv, al igual que a sus comandantes militares, a quienes tildaron de “derrotados”. El escrito subraya que estos dirigentes carecen de autoridad para amenazar al pueblo iraní y al “invencible” frente de resistencia.

El alto mando castrense delineó dos advertencias operativas inmediatas frente a la continuidad del escenario bélico regional:

Las fuerzas armadas propinarán una respuesta “contundente y dolorosa” si los enemigos mantienen sus ataques contra Hezbolá y la población “oprimida” del Líbano .

y la población “oprimida” del . La república islámica impulsará una nueva fase de gestión sobre el Estrecho de Ormuz para mantener la iniciativa y dominar la vía marítima. (Agencia OPI Santa Cruz)