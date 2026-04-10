Trump amenazó a Irán con un ataque militar antes del diálogo

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El líder republicano condicionó las negociaciones bilaterales que iniciarán mañana en territorio pakistaní. Las próximas 24 horas definirán la viabilidad del proceso mientras los navíos bélicos apuntan sus arsenales hacia la república islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Irán que las fuerzas navales norteamericanas cargaron sus buques de guerra con la “mejor munición“. El mandatario lanzó la amenaza militar para continuar los ataques frente al posible fracaso de las negociaciones de paz que iniciarán mañana en Pakistán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance viajó a ese territorio para encabezar la delegación de su país. El funcionario mantendrá conversaciones directas con la parte iraní bajo la sombra del rearme que ordenó el jefe de Estado.

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Trump detalló el despliegue bélico mediante una entrevista telefónica que concedió el viernes al diario New York Post. Las cadenas CNN y CBS News reprodujeron las declaraciones del mandatario sobre el poderío armamentístico de su país.

“Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, sostuvo el líder republicano frente a los medios.

El factor temporal condiciona el éxito de las reuniones formales entre ambas delegaciones. Trump señaló que el destino del acuerdo de paz requerirá una resolución inminente: “Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo descubriremos pronto“.

La máxima autoridad de la Casa Blanca expresó múltiples dudas respecto a los mensajes que emitieron las autoridades de Irán. “Estamos tratando con personas de las que no sabemos si dicen la verdad o no“, advirtió el dirigente sobre sus interlocutores en Pakistán.

Las contradicciones del gobierno islámico fundamentan la desconfianza del presidente norteamericano. El titular del ejecutivo graficó la incongruencia oficial: “Directamente ante nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada“.

La exposición mediática del país asiático motivó el último reclamo telefónico. “Pero luego acuden a la prensa y dicen: ‘No, nos gustaría enriquecer (uranio)’. Así que ya lo averiguaremos“, reconoció Trump como cierre de su intervención. (Agencia OPI Santa Cruz)