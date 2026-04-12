35 dirigentes políticos viajan a Estados Unidos con financiamiento oculto

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El origen de los fondos para costear pasajes internacionales, alojamientos de lujo y viáticos completos de 35 dirigentes políticos argentinos permanece en las sombras. En plena crisis económica y apenas superada la sanción de la reforma a la ley de Glaciares, una comitiva que integra a 18 diputados y cuatro senadores nacionales volará la próxima semana a Boston, Estados Unidos, bajo el paraguas logístico de la ONG Red de Acción Política (RAP) para asistir a un evento sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard.

Mientras la agenda pública orbita sobre el ajuste fiscal, el grupo legislativo prepara su desembarco en el exterior. Por la Cámara de Diputados, se subirán al avión el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), la catamarqueña Fernanda Ávila (quien saltó de Unión por la Patria al bloque de Raúl Jalil), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, de Marcelo Orrego), la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) y la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas). El jujeño Guillermo Snopek (UxP) también integra el contingente que cruzará el continente.

Desde el Senado de la Nación, arman las valijas la santacruceña Natalia Gadano (riñon del gobernador Claudio Vidal), la pampeana Victoria Huala (PRO) y la mendocina Mariana Juri (UCR, alineada con Alfredo Cornejo). La agenda en suelo norteamericano promociona la participación estelar del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.

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La Red de Acción Política, organizadora de la totalidad de la travesía, opera actualmente con más de 220 dirigentes. La entidad ratificó en sus plataformas digitales que busca “propiciar la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad” desde su creación en 2003. Asimismo, la ONG insistió en su objetivo de fomentar “consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas” mediante la interacción con referentes del sector empresarial, sindical y académico.

El padrón de la organización apartidaria expone vínculos en todas las terminales del poder nacional. En el ámbito del Congreso, figuran como miembros los senadores Rodolfo Suárez (UCR), Camau Espínola (Provincias Unidas) y Bruno Olivera (LLA). A ellos se suma una extensa nómina de diputados: Belén Avico, Mariano Campero, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Ignacio García Aresca, Silvana Giudici, Diógenes González, Mercedes Llano, Luis Petri, Luis Picat, Santiago Santurio, Pamela Verasay y Martín Yeza.

La penetración del financiamiento y articulación de la RAP alcanza también al poder ejecutivo de distintos distritos. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut) operan como miembros del espacio, junto al vicegobernador chubutense Gustavo Menna y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Julio Zamora (Tigre) y Soledad Martínez (Vicente López).

La lista institucional incorpora funcionarios de la gestión actual y figuras opositoras, agrupando al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y al sherpa argentino ante el G20, Federico Pinedo, con los dirigentes José Cano (Tucumán), José Corral (Santa Fe), Brenda Austin (Córdoba), Leandro Santoro (CABA), Emmanuel Ferrario (CABA), Graciela Ocaña (CABA), Joaquín de la Torre (Buenos Aires), Diego Valenzuela (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe).

La nómina de asociados de renombre que conforman la red se completa con Paula Bertol, Esteban Bullrich, Ricardo Buryaile, Pamela Calletti, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Eugenio Burzaco, Rodrigo de Loredo, Carolina Gaillard, Hernán Lacunza, Pablo Kosiner, Juan Ignacio Maquieyra, Liliana Negre de Alonso, Adrián Perez, Carla Pitiot, Iván Petrella, Florencio Randazzo, José Rolandi, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Fernando Sánchez, Mónica Fein, Enrique Estévez, Oscar Aguad, Soledad Acuña, Daniel Arroyo y Eduardo Amadeo. (Agencia OPI Santa Cruz)