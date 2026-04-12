Vance abandonó Pakistán tras el rechazo de Irán al plan de paz

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Las delegaciones cerraron 21 horas de debate ininterrumpido sin firmar el acuerdo. Estados Unidos dejó una última oferta sobre la mesa, mientras el gobierno persa denunció imposiciones ilegales que vulneran sus derechos soberanos.

El vicepresidente James D. Vance dejó la ciudad de Islamabad tras confirmar la negativa del gobierno de Irán a las condiciones del tratado de paz. La administración estadounidense cerró la negociación presencial e impuso un ultimátum para que el régimen persa acepte un escenario sin armas nucleares.

Las comitivas sumaron 21 horas de debate ininterrumpido dentro de un exclusivo hotel de la capital de Pakistán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araghchi, encabezaron la representación asiática frente al enviado de Washington.

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Los asesores estratégicos Steve Witkoff y Jared Kushner escoltaron al vicepresidente norteamericano durante las sesiones. Antes de abordar el Air Force Two, Vance aclaró la postura de la Casa Blanca frente a la prensa con una frase contundente: “Nos retiramos dejando sobre la mesa una propuesta simplificada que representa nuestra última y mejor oferta”.

El funcionario estadounidense exigió un compromiso jurídico y político a largo plazo por parte del país asiático. Vance afirmó que la ofensiva operativa neutralizó las capacidades de enriquecimiento iraní y trasladó la presión al gobierno rival al indicar que ellos decidirán su futuro atómico.

El presidente Donald Trump apoyó la línea dura de sus enviados desde Estados Unidos y desestimó la falta de un documento firmado. El mandatario reivindicó una posición de fuerza absoluta ante los corresponsales de la Casa Blanca: “Militarmente, los hemos derrotado”.

La diplomacia persa atribuyó el estancamiento a la inflexibilidad de la comitiva norteamericana. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, utilizó los canales oficiales para repudiar el accionar de la contraparte y denunció la existencia de “peticiones ilegales” y “demandas desmedidas”.

El encuentro rompió la ausencia de diálogo directo de alto nivel que regía desde la fractura de relaciones diplomáticas de 1979. La cumbre sin intermediarios absorbió la presión de las amenazas latentes en el Estrecho de Ormuz y la inestabilidad de los mercados energéticos globales.

El Primer Ministro de Pakistán garantizó el esquema logístico y el blindaje de seguridad para las delegaciones extranjeras. El trabajo operativo de las fuerzas locales contuvo las rondas de negociación que superaron las 15 horas de duración durante el día sábado. (Agencia OPI Santa Cruz)