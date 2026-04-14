Gardonio criticó los acuerdos políticos del gobierno provincial

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El intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio (UCR) se expresó críticamente sobre los acuerdos políticos alcanzados en las últimas semanas por el gobierno provincial que conduce Claudio Vidal con sectores del kirchnerismo.

Gardonio sostuvo que “al cambio no lo estamos viendo y nos preocupa que de a poco el kirchnerismo está adentro”.

El jefe comunal que integró el acuerdo electoral de Por Santa Cruz en las elecciones provinciales de 2023 coincidió con las expresiones de otros intendentes que fueron críticos con la incorporación al gobierno provincial de ex funcionarios kirchneristas denunciados por corrupción.

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“Estos acuerdos de alguna forma implica no respetarnos a quienes integramos la coalición gobernante” aludió Gardonio.

Días atrás, se conoció la designación de secretario coordinador del ex intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, un funcionario duramente criticado y denunciado por presuntos hechos de corrupción por el actual jefe comunal Matías Treppo.

Gardonio criticó por igual la falta de cumplimiento en el inicio de obras públicas y la administración de los fondos mineros que integra el UNIRSE.

“No se está cumpliendo con la palabra empeñada. No se puede hacer un anuncio y después pasar más de dos años sin tener noticias”, afirmó al referirse a las obras del acueducto entre Comandante Luis Piedra Buena- Puerto San Julián y la construcción del edificio de la Escuela Industrial N°8, obras anunciadas que dijo “se encuentran sin avances o no se iniciaron”. (Agencia OPI Santa Cruz)