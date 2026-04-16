Ex concejal de La Cámpora se sumó al gobierno provincial en Caleta Olivia

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El ex concejal de La Cámpora en Caleta Olivia, Juan Carlos Juárez fue designado como coordinador de Zona Norte del Gobierno Provincial que conduce Claudio Vidal y el nombramiento causó revuelo en las fuerzas políticas que componen la coalición gobernante.

Juárez sostuvo que su llegada al gobierno es para “sumar votos y soluciones” aunque aclaró que es “un acuerdo de carácter personal” y no un acuerdo con el kirchnerismo.

El ex concejal acompañó la candidatura a gobernador del actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso durante las elecciones del 2023.

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“Vengo a sumarle al gobernador y, si no funciona, el matrimonio se termina” añadió el dirigente kirchnerista.

Además, sostuvo que su intención será “reactivar la obra pública, especialmente el déficit habitacional en Caleta Olivia, donde hace años no se entregan viviendas. Quedan 15 minutos de partido y hay que empezar a meter goles ya”. (Agencia OPI Santa Cruz)