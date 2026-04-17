Activan protocolo en escuelas ante amenazas de tiroteo en Caleta Olivia y Piedra Buena

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Un reto viral de la plataforma TikTok se transformó en una alerta en distintos establecimientos educativos de Santa Cruz donde alertan de la posibilidad de que se produzca un tiroteo en el interior de las escuelas.

En Caleta Olivia se activó el protocolo de actuación en la Escuela Industrial N°1 (EICO 1) donde aparecieron pintadas con amenazas sobre un supuesto tiroteo a realizarse el 17 de abril y alertó a la comunidad educativa de la institución escolar.

El equipo directivo informó que “se encuentran revisando las cámaras de seguridad para identificar al autor de los mensajes. Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa”.

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Una situación similar se produjo en el Instituto Marcelo Spínola donde se constató un mensaje amenazante en uno de los baños de la escuela.

La situación se replicó en el Colegio Secundario de Piedra Buena donde apareció una pintada con aerosol en el baño de varones que advertía: “Mañana tiroteo en la escuela”.

Las autoridades de la escuela activaron el protocolo de actuación e hicieron la denuncia para la intervención de la Policía, y se suspendieron las clases para el viernes 17 de abril.

El equipo de gestión emitió un comunicado dirigido a las familias, en el que confirmaron la situación y pidieron acompañamiento al señalar que “se solicita que dialoguen y trabajen con sus hijos”.

Las denuncias ante mensajes amenazantes que indican un eventual tiroteo se produjeron en diversas provincias del país, con amenazas similares detectadas en escuelas de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. (Agencia OPI Santa Cruz)