Ritondo criticó acercamiento de Pichetto al kirchnerismo

- Publicidad -

Cristian Ritondo fracturó el diálogo con el peronismo federal al calificar como un error el giro político de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. El jefe de la bancada de Diputados del PRO reconoció además que la inflación y la caída del consumo golpean el humor social.

Cristian Ritondo arremetió este domingo contra los referentes de Encuentro Federal por sus movimientos tácticos en el Congreso de la Nación. El legislador advirtió que cualquier alianza con el kirchnerismo representa un retroceso para la agenda legislativa que el PRO intenta sostener en apoyo al Gobierno Nacional.

El diputado admitió que el último índice de inflación no representa una cifra positiva para la gestión oficial. Según el dirigente, el esquema macroeconómico requiere una desaceleración de precios más pronunciada para compensar el impacto en los bolsillos.

- Publicidad -

“Vemos una merma en el consumo y la posibilidad de los argentinos de gastar menos“, advirtió Ritondo en declaraciones a Radio Splendid AM 990. El referente parlamentario condicionó la recuperación económica a la capacidad del oficialismo para generar acuerdos políticos más amplios en las cámaras.

Sobre las denuncias por irregularidades en el gabinete nacional, Ritondo reclamó celeridad procesal. El legislador insistió en que los funcionarios sospechados deben acudir a la Justicia de forma inmediata, aunque ratificó que la continuidad de los mismos depende exclusivamente de la voluntad del Presidente de la Nación.

La postura del PRO se resume en tres ejes de presión interna:

Rechazo total a la conformación de un frente opositor unificado entre el peronismo federal y el kirchnerismo .

. Exigencia de resultados concretos en la baja de precios para frenar la caída del consumo minorista.

Acompañamiento a las reformas estructurales bajo la premisa de que el éxito de la gestión de La Libertad Avanza es la única salida para el espacio.

Ritondo insistió en que el PRO mantendrá su rol de aliado estratégico para garantizar la gobernabilidad. El jefe de la bancada concluyó que el rumbo económico es el correcto, a pesar de reconocer que el ajuste todavía no se traduce en mejoras para la población argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)