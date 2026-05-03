Cambio de horario para ingresar el Parque Nacional Los Glaciares en temporada invernal

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Desde el 1° de mayo y hasta el 31 de agosto se modificó el horario para visitar el Parque Nacional los Glaciares donde miles de turistas visitan al año el glaciar Perito Moreno.

El horario previsto para esta temporada invernal será de 09.00 a 16.00 horas, con cierre de las pasarelas a las 17.30 horas.

Así lo señalaron desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares e indicaron que el cierre de la atención al público se estableció a las 18.00 horas en el acceso Río Mitre.

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Además, recordaron que se debe tener en cuenta que “de pasarelas hacia la salida del parque se deben recorrer 30 kilómetros, dato que debe ser tenido en cuenta para poder dar con los horarios establecidos”. (Agencia OPI Santa Cruz)