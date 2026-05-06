LATAM frena la ruta a Miami y reintegra el valor de pasajes

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LATAM suspende la ruta directa entre Buenos Aires y Miami desde el 25 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2026. La aerolínea interrumpe el servicio por los trabajos de mantenimiento en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La restricción operativa alcanza exclusivamente a los aviones de fuselaje ancho que cubren el trayecto hacia los Estados Unidos. Las aeronaves de menor tamaño operan su cronograma habitual sin alteraciones técnicas.

Los modelos A319, A320 y A321 mantienen la autorización para despegar y aterrizar en la terminal bonaerense. El resto de la flota conserva las rutas regionales activas durante los 18 días de la contingencia aeroportuaria.

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La gerencia de LATAM Airlines Group adjudica las alteraciones a factores técnicos externos a la firma. La compañía exige a los usuarios autogestionar las modificaciones a través de las agencias emisoras o mediante el dominio digital latamairlines.com.

El sistema central ejecuta las cancelaciones oficiales desde el 5 de mayo. Las opciones disponibles en la sección Mis Viajes habilitan tres salidas operativas para los clientes damnificados:

Reprogramación mediante vuelos regulares con conexiones en Santiago , São Paulo o Lima .

, o . Cambio de fecha para jornadas previas o posteriores a la veda técnica operativa de Ezeiza .

. Reembolso del 100% del boleto emitido sin la aplicación de cargos adicionales. (Agencia OPI Santa Cruz)