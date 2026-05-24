El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum oficial

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ejecutó la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de la comitiva oficial para el Tedeum de este 25 de mayo. El área de ceremonial de la Casa Rosada distribuyó los pases para el evento religioso en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires sin incluir a la titular del Senado. La maniobra formaliza la ruptura definitiva en la cúpula del Poder Ejecutivo y altera las prácticas institucionales históricas.

El operativo de seguridad y el listado de ingresos dependen directamente de la Presidencia de la Nación, encargada de la logística general dentro del templo católico. Con esta decisión, el entorno del presidente Javier Milei anula cualquier registro fotográfico conjunto y neutraliza los análisis sobre la frialdad del saludo protocolar entre ambos mandatarios.

La comitiva gubernamental inicia habitualmente este trayecto a pie desde la Casa Rosada, cruzando la Plaza de Mayo hasta el altar eclesiástico, una foto que esta vez mostrará la silla de la vicepresidenta vacía. La funcionaria central del Poder Legislativo había integrado las delegaciones en las celebraciones previas del calendario patrio, a pesar del distanciamiento político que arrastran desde la asunción en diciembre.

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En las naves de la Catedral Metropolitana se ubicarán ministros nacionales, diputados y senadores de La Libertad Avanza, junto a los bloques aliados del PRO. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, recibió la tarjeta oficial junto a otros legisladores de la Cámara alta.

La Casa Rosada aplicó este veto tras los cruces ocurridos a principios de mayo, cuando escalaron las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Victoria Villarruel expuso las diferencias internas mediante una publicación irónica en la red social X referida a las reformas edilicias en el domicilio del ministro.

“Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!“, redactó la vicepresidenta en su cuenta digital, utilizando una referencia directa a los detalles de la vivienda del jefe de Gabinete en un barrio cerrado. (Agencia OPI Santa Cruz)