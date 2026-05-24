Los libertarios miden su fuerza territorial en territorio bonaerense

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La conducción provincial de La Libertad Avanza activará este lunes 25 de mayo de 2026 una jornada de movilización partidaria simultánea en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La estructura liderada por el diputado nacional Sebastián Pareja busca medir su capacidad de inserción territorial mediante la recolección de diagnósticos locales y el posicionamiento de sus cuadros de cara al armado electoral en el principal distrito del país.

La tensión por el control del territorio bonaerense acelera los tiempos políticos del oficialismo nacional. El ministro del Interior, Diego Santilli, participará de la jornada de agitación partidaria, mientras los armadores de La Libertad Avanza barajan su nombre como posible candidato o vicecandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Desde el entorno del funcionario nacional evitaron precisar la localidad exacta que pisará el ministro, pero ratificaron que el titular de la cartera política supervisará el despliegue de las mesas de votantes y militantes.

El jefe del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, concentrará su actividad personal en el partido de Pilar. La convocatoria de la fuerza oficialista busca instalar puestos de atención de manera estratégica frente a las sedes de los Concejos Deliberantes de cada localidad. La mesa partidaria bonaerense pretende capitalizar la fecha patria para asimilar la acción partidaria al proceso histórico revolucionario de 1810.

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La jornada contará con la participación obligatoria de los cuadros técnicos y electivos del espacio violeta. Los organizadores confirmaron la presencia de concejales, consejeros escolares, diputados provinciales, senadores provinciales y funcionarios con segundas y terceras líneas de mando en la administración pública nacional. Los referentes distritales recibieron la orden explícita de confeccionar un inventario de deficiencias en áreas de servicios, infraestructura y seguridad pública.

Los coordinadores del operativo justificaron la localización de los puestos callejeros bajo el argumento de que los intendentes locales demuestran una falta de gestión alarmante. Las agrupaciones libertarias afirman que la dinámica política de las intendencias tradicionales mantiene una escasa participación ciudadana. El cronograma oficial fijó las actividades durante el día feriado para evitar reproches legales por la parálisis de las responsabilidades institucionales de los funcionarios en la semana laboral.

La cúpula de La Libertad Avanza centralizará los datos recolectados en las planillas de las mesas militantes. Las fuentes partidarias indicaron que el procesamiento estadístico posterior servirá de plataforma para la redacción de proyectos de ley en la Legislatura provincial y el diseño de planes de gestión locales. La estructura nacional busca acelerar los tiempos de instalación de una marca política unificada que sirva como alternativa de gobierno directa frente a las intendencias del peronismo y de la oposición tradicional. (Agencia OPI Santa Cruz)