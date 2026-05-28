PAE invertirá USD 680 millones en recuperación terciaria en Chubut

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(OPI Chubut) – La operadora petrolera Pan American Energy presentó la solicitud formal de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ejecutar un nuevo desarrollo en el yacimiento Cerro Dragón. El plan técnico contempla un desembolso de USD 680 millones destinado a un programa de recuperación terciaria en la Cuenca del Golfo San Jorge. La estrategia busca reactivar zonas extractivas que perdieron rentabilidad económica bajo los métodos tradicionales de explotación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó el encuentro junto al Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La comitiva incluyó al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, al ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce. Por la firma privada asistieron Fausto Caretta, Daniel Felici, Sergio Faraudo y Tomás Catzman.

De acuerdo a los datos analizados, el programa de infraestructura petrolera detalla las siguientes metas físicas y operativas en los bloques de la provincia:

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Construcción e instalación de 22 plantas de inyección de polímeros en la superficie del yacimiento.

en la superficie del yacimiento. Adecuación y preparación técnica de 220 pozos inyectores .

. Intervención y acondicionamiento de 650 pozos productores .

. Extracción proyectada de 24 millones de barriles de petróleo acumulados como producción incremental.

como producción incremental. Aporte estimado de 11.300 barriles de petróleo por día en el período de máximo rendimiento.

La ingeniería del proyecto utilizará la recuperación terciaria tras el agotamiento de las fases primaria y secundaria en la cuenca madura. El proceso técnico disuelve polímero sólido para transformarlo en una solución líquida de alta viscosidad. Las plantas inyectarán este fluido en las formaciones subterráneas para empujar el crudo remanente que quedó atrapado en las rocas sedimentarias hacia las bocas de los pozos productores.

La administración de Ignacio Torres percibirá un incremento en el flujo de regalías petroleras derivado de este volumen incremental de crudo. El esquema de reactivación impactará de forma directa en el sostenimiento de la actividad laboral de las contratistas en la zona de Comodoro Rivadavia, un área golpeada por la madurez geológica de los yacimientos tradicionales y la migración de capitales hacia formaciones no convencionales de la región patagónica. (Agencia OPI Chubut)