Armadas de Argentina y Chile coordinan ejercicios en Ushuaia

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(OPI TdF) – Jefes militares de ambos países cerraron acuerdos operativos para desplegar buques y patrullas en el Canal Beagle y la Antártida. Las reuniones técnicas fijaron fechas y logística para los despliegues de los próximos meses.

El comandante del Área Naval Austral, Guillermo Alberto Prada, encabezó las reuniones de trabajo en la Base Naval Ushuaia, en Tierra del Fuego, para coordinar las actividades operativas y ejercicios conjuntos programados para este año en el extremo sur continental. El jefe militar argentino recibió a su par de la Tercera Zona Naval de Chile, Juan Soto Herrera, quien lideró la comitiva del país vecino.

La delegación chilena arribó el domingo al muelle militar “Augusto Lasserre” de la Base Naval Ushuaia a bordo de la lancha patrullera ARA “Baradero”. El traslado formó parte de la agenda de cooperación bilateral planificada entre ambas fuerzas navales para avanzar en los acuerdos fronterizos de control marítimo.

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Durante la permanencia en la capital fueguina, las autoridades militares asistieron a los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Los jefes navales participaron de las ceremonias en la Base Naval Ushuaia y en la Plaza Cívica de Ushuaia, un acto que encabezó la viceintendenta local, Gabriela Muñiz Siccardi.

Los marinos desarrollaron luego la reunión técnica central para definir las acciones operativas en las aguas australes. El temario principal incluyó la coordinación del ejercicio combinado “Viekaren”, una actividad militar que los efectivos ejecutarán en agosto en la jurisdicción del Canal Beagle.

Las delegaciones de Argentina y Chile avanzaron además en la planificación de la próxima Patrulla Antártica Naval Combinada. Esta operación conjunta busca garantizar la seguridad marítima y proveer asistencia en el continente blanco. Según se desprende de la información oficial, la Armada de Chile asumirá el inicio de la primera etapa del patrullaje a partir del 15 de noviembre.

Al concluir las actividades bilaterales, la lancha patrullera ARA “Baradero” transportó de regreso a los oficiales chilenos para su retorno hacia la ciudad de Punta Arenas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)