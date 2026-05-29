Fábricas fueguinas recortan el 26% de su personal industrial

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(OPI TdF) – El entramado fabril de Tierra del Fuego registró un total de 6.549 trabajadores ocupados en abril de 2026. Esta cifra consolida una caída interanual del 26,71% en comparación con los 8.936 puestos que el sector declaraba en abril de 2025. El derrumbe laboral impactó de forma casi generalizada en todas las ramas socioproductivas de la provincia, según se desprende de la información oficial analizada. Los datos surgen del Boletín Mensual que elabora el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC), estructurado sobre las declaraciones que las empresas presentan ante el Ministerio de Producción.

El rubro de la Electrónica, que concentra el mayor volumen de mano de obra en las plantas locales, empleó a 5.003 operarios durante abril de 2026. El indicador demuestra un retroceso mensual del 1,8% respecto a marzo y una pérdida neta del 29% al contrastarlo con el mismo mes del año pasado. En el área de producción, las empresas ensamblaron 784.181 unidades terminadas. Aunque el volumen físico de fabricación marcó una mejora mensual del 4,6%, la actividad retiene una caída interanual del 24,8%.

La parálisis también afecta a la industria Textil, donde las empresas fabricaron 31.897 metros lineales en el período auditado. El volumen representa una reducción del 43,9% frente al mes anterior y un desplome del 79,4% respecto a abril de 2025. Esta parálisis productiva se trasladó directamente a las planillas de personal. Las textiles emplearon a 193 trabajadores, número que refleja una baja mensual del 3,5% y un derrumbe interanual del 41,2%.

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En el sector Confeccionista, las terminales declararon una producción de 94.489 unidades y un peso total de 39.139 kilos. Las estadísticas exponen un incremento mensual del 21% en el despacho de unidades, pero exponen una contracción del 21,4% en el tonelaje de kilos. El plantel de operarios se ubicó en 131 personas. El número equivale a un incremento del 98,5% respecto al mes previo, pero mantiene un saldo negativo del 46,7% frente a abril de 2025.

La actividad de las empresas de la industria Pesquera procesó 336.518 kilos de materia prima. La cantidad marca un descenso del 56,7% mensual y una caída del 4,1% en la medición interanual. El registro laboral sectorial acusó 199 personas ocupadas en las plantas. El nivel de empleo pesquero cayó un 5,7% en la comparación con el mes anterior y un 4,8% interanual.

Las plantas del rubro Plástico fabricaron 191.726 miles de unidades, volumen que marca un retroceso del 2,5% mensual y una disminución del 3,1% interanual. La nómina salarial sumó 647 trabajadores de la especialidad. La cifra representa un 2,6% menos que en marzo, pero marca una suba del 1,1% en comparación con abril de 2025, posicionándose como el único indicador positivo en la variación interanual del empleo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)