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El Gobierno nacional evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio debido al ajuste presupuestario en el Ministerio de Defensa y la reestructuración de partidas operativas. Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron que el evento no figura en la agenda y carece de órdenes de alistamiento. El freno responde a la falta de recursos y a las tensiones internas en el ámbito castrense por reclamos salariales.

La organización del despliegue requiere movilizar tropas, vehículos de combate y aeronaves desde distintas regiones del país. Fuentes militares señalaron que la estructura actual impide cubrir los costos de combustible, viáticos, alojamiento y logística general.

El Gobierno nacional ya suspendió el desfile del Día de la Independencia en 2025 para reducir el gasto público. La decisión interrumpió la tónica de 2024, cuando el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaron un despliegue de 9.900 militares en la Ciudad de Buenos Aires.

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Aquel operativo de 2024 demandó un costo superior a los 720 millones de pesos, según datos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública. Cálculos actualizados por inflación estiman que el gasto actual para un evento similar ascendería a los 1.000 millones de pesos.

El impacto de la Decisión Administrativa 20/2026

La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte de 49.000 millones de pesos en partidas clave de las Fuerzas Armadas. La poda afecta directamente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en sus programas de alistamiento operativo, mantenimiento y equipamiento estratégico.

Las reducciones paralizan la incorporación de helicópteros navales, la adquisición de equipamiento militar y la logística antártica. El recorte de fondos golpea el suministro de combustibles y lubricantes necesarios para el funcionamiento diario de las unidades.

Especialistas del sector advierten que la quita de fondos profundiza el debilitamiento presupuestario y limita la capacidad operativa. El malestar dentro de la fuerza crece por el retraso de los haberes y las deficiencias en la obra social IOSFA.

Agenda internacional y prioridades políticas

El Ejecutivo mantiene como prioridad la incorporación progresiva de 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. El cronograma de entrega de las aeronaves, que busca recuperar la capacidad supersónica, prevé recepciones escalonadas hasta el año 2028.

El plano político centraliza la actividad del 9 de Julio fuera de la Capital Federal. Fuentes oficiales indicaron que el presidente Javier Milei planea viajar a Tucumán para encabezar un acto institucional austero. El ámbito castrense da por cancelada la ventana de actividades en la avenida Del Libertador ante la total ausencia de partidas financieras asignadas. (Agencia OPI Santa Cruz)