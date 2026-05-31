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La comitiva del palacio de Miraflores defiende públicamente un supuesto modelo de estabilidad económica autosustentable en Venezuela, pero los altos mandos financieros acaban de ingresar a las oficinas de las potencias multilaterales en Estados Unidos para solicitar auxilio técnico. El vicepresidente para el Área Económica de Venezuela, Calixto Ortega, concretó un encuentro bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, este sábado 30 de mayo de 2026 en la ciudad de Washington.

La corporación estatal Venezolana de Televisión ratificó los pormenores de la cita institucional mediante un reporte oficial emitido desde Caracas. Ambos funcionarios evaluaron de manera directa los instrumentos técnicos de asistencia crediticia y el diseño de esquemas operativos enfocados en el rescate de los activos soberanos de la república.

El equipo económico de la administración venezolana argumentó ante las autoridades del organismo que la nación suramericana consolidó una fase de apertura comercial apoyada en las reformas de mercado internas. Esta comitiva técnica formalizó su intención de restablecer de forma permanente las relaciones institucionales recíprocas bajo las pautas de la cooperación constructiva.

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Los portavoces del holding de medios públicos de Venezuela encuadraron el acercamiento como parte de una estrategia geopolítica general orientada a normalizar el acceso a la banca internacional. El Poder Ejecutivo central interrumpió sus canales de diálogo regulares con el Fondo Monetario Internacional hace más de una década debido al impacto restrictivo de las sanciones externas.

Las tratativas bilaterales apuntan de manera prioritaria a resolver las limitaciones de liquidez de las cuentas fiscales venezolanas:

Gestión de mecanismos de asistencia crediticia directa para planes de infraestructura.

Recuperación de fondos líquidos internacionales retenidos en jurisdicciones extranjeras.

Normalización de los canales institucionales con agencias multilaterales de crédito.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional analizará la viabilidad regulatoria de los requerimientos presentados por las autoridades del país caribeño. (Agencia OPI Santa Cruz)