Bullrich ofrece su renuncia por el veto a una jueza

- Publicidad -

El choque político entre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, frenó la aprobación de 70 pliegos judiciales en el Senado Nacional. La fractura expuso una contradicción discursiva en la coalición de gobierno y puso en riesgo la sesión parlamentaria convocada para este jueves.

El quiebre definitivo ocurrió cuando Karina Milei ordenó retirar el pliego de Verónica Michelli, postulada como vocal de la Cámara Federal de La Plata. Patricia Bullrich comunicó formalmente al presidente Javier Milei que ejercerá su derecho a la objeción de conciencia para rechazar esa orden y puso su renuncia a la jefatura de bloque a disposición, dimisión que el mandatario desestimó.

La tensión escaló a los bloques aliados que integran la oposición dialoguista. La senadora por Santa Fe, Carolina Losada, ratificó que los 10 miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical votarán en contra del retiro de la postulación de Verónica Michelli. El Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, junto a las agrupaciones Integridad Republicana y Será Justicia, calificaron la decisión de la Casa Rosada como una maniobra institucional.

- Publicidad -

La definición del temario final se trasladó a la reunión de Labor Parlamentaria de las 11:00 horas. El oficialismo y la oposición mantuvieron el consenso para debatir los proyectos vinculados al pago de deudas con dos fondos buitres y las normativas sobre propiedad privada, aislando la discusión de los pliegos demorados.

La Comisión de Acuerdos dejó fuera del temario el dictamen de Verónica Michelli, a pesar de que el documento contaba con las 9 firmas reglamentarias exigidas para su tratamiento en el recinto. En la misma situación de parálisis quedaron las postulaciones de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, objetados por emitir fallos favorables al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El pliego de Juan Mejuto, vinculado a la agrupación Justicia Legítima, tampoco obtuvo luz verde.

La parálisis del Senado congeló las designaciones de otros 73 candidatos que ya poseían dictamen de comisión definitivo. Entre las carpetas retenidas se encuentra la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

La nómina de expedientes frenados por la disputa de cúpulas incluye a Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; a Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y a Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, junto a un listado de secretarios de juzgados y fiscales nacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)