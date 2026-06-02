Hallan muertos a un guía y una turista en el hielo

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(OPI TdF) – Integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia rescataron los cuerpos de las dos víctimas a 7 kilómetros de la capital fueguina mediante un despliegue helitransportado por las severas condiciones del terreno.

El coordinador de la Comisión de Auxilio de Ushuaia constató el fallecimiento del guía de montaña Emiliano Feidas, de 40 años, y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, en la parte superior del glaciar Vinciguerra en Tierra del Fuego.

Los familiares del operario turístico emitieron la alerta durante la noche del lunes 1 de junio ante el retraso del regreso de la excursión programada. Los brigadistas iniciaron el rastrillaje nocturno bajo temperaturas extremas y acumulación de nieve en el sector norte de la montaña.

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Los rescatistas localizaron los cadáveres en la madrugada del martes 2 de junio en una zona de pendientes pronunciadas. Los peritos judiciales analizan la hipótesis de un desbarrancamiento violento durante el ascenso al macizo helado, según consta en las actas de los integrantes de las fuerzas de seguridad locales.

El operativo requirió apoyo logístico aéreo debido a las dificultades geográficas del suelo fueguino. Un helicóptero privado colaboró con las instituciones civiles para retirar los restos de los andinistas desde la cumbre.

El juzgado de instrucción de turno de Ushuaia mantiene la investigación bajo secreto de sumario para determinar las responsabilidades legales correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)