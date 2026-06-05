Hallan pingüinos muertos en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) activó el protocolo por gripe aviar en Comodoro Rivadavia tras registrar la aparición de pingüinos muertos en el litoral costero del Golfo San Jorge.

La Fundación Cadace formalizó la denuncia el miércoles 3 de junio de 2026 antes del mediodía tras constatar la presencia de los ejemplares en las playas chubutenses y en la vecina localidad de Caleta Olivia.

El organismo sanitario nacional articuló las tareas de contingencia junto a la Dirección de Fauna de la Provincia de Chubut y el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz para unificar los monitoreos en el bloque regional.

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Las dependencias gubernamentales emitieron directivas específicas para los operadores de la zona costera:

Los pescadores artesanales deben revisar los alrededores antes de iniciar las actividades de captura en las playas.

Los residentes locales tienen prohibido transitar con mascotas sueltas en la franja de la pleamar.

Los equipos técnicos analizan muestras biológicas en laboratorio para ratificar la hipótesis de un foco infeccioso de influenza H5N1 u otro patógeno letal. La aparición de los vectores eleva la vigilancia epidemiológica en toda la Patagonia. (Agencia OPI Santa Cruz)