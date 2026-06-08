Anuncian más de 200 obras en Chubut y la creación de 4.800 empleos

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(OPI Chubut). El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció más de 200 obras públicas para la provincia en un encuentro junto a intendentes, jefes comunales y trabajadores de toda la provincia.

Torres sostuvo durante el anuncio que las obras previstas permitirán la creación de más de 4.800 empleos directos y la ejecución de infraestructura clave y servicios de calidad en localidades y pueblos del interior.

Desde la gobernación de Chubut indicaron que se trata de un “inédito Plan de Infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y prevé la ejecución de más de 200 obras clave para el desarrollo de localidades y comunas rurales de toda la provincia”.

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Torres se refirió al convenio de compensación de deuda firmado oportunamente con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas, e indicó que “estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”.

El plan prevé la concreción de obras viales, habitacionales, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria en todo Chubut.

La iniciativa, denominada “Plan Galina”, retoma el modelo de expansión y desarrollo promovido por el ex gobernador chubutense Jorge Galina.

El plan será financiado con “recursos íntegramente provinciales, el programa aportará infraestructura clave y servicios de calidad tanto en pueblos del interior como en grandes centros urbanos”.

En el marco del Plan Galina “diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.

El gobernador recordó que Galina “fue el primer gobernador constitucional de esta provincia y lo fue en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”.

“Hoy estamos atravesando un momento que también es bisagra para nuestra provincia, una provincia que tuvo épocas de bonanza económica muy importantes y en la que hoy tenemos la responsabilidad de contar con la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”, añadió Torres. (Agencia OPI Chubut)