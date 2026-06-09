Chubut es la principal exportadora de cerezas del país

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(OPI Chubut) – Un informe de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI) señaló que la provincia de Chubut concentró el 35% de los envíos al exterior durante la campaña 2025/26 y lidera de esta manera las exportaciones de cereza del país.

Durante la temporada 2025/2026, Chubut se consolidó como la principal exportadora de cerezas del país, desplazando a Río Negro de un liderazgo que había mantenido durante años en el comercio exterior de esta fruta.

Sin embargo, los productores de la Patagonia concentran las exportaciones nacionales, aportando el 90% del volumen total exportado.

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Secunda a Chubut la provincia de Río Negro con el 24% de las exportaciones, seguido por Santa Cruz con el 17%, Neuquén con el 14% y Mendoza con el 10%.

El volumen total exportado alcanzó las 4.984,94 toneladas, generando ingresos por 16,8 millones de dólares. El valor promedio FOB declarado se ubicó en 3,37 dólares por kilogramo exportado. (Agencia OPI Chubut)