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La brecha entre el discurso oficial de estabilización financiera y los registros de los tribunales comerciales expone el quiebre de la economía real. El informe técnico que elaboró el abogado del Departamento Legal de IPA, Germán Alberto Pizzano, demuestra que la recesión económica mutó en una crisis de judicialización masiva. La ruptura de la cadena de pagos y el desplome del consumo interno liquidaron el capital de trabajo de las empresas.

El relevamiento de la entidad fabril detalla que entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 un total de 24.437 pequeñas y medianas empresas cerraron de forma definitiva sus actividades. Esta contracción del sector privado expulsó del mercado formal a 327.813 trabajadores, quienes perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo (ART).

El impacto en el pasivo y los concursos judiciales

La insolvencia empresaria se trasladó directamente a los expedientes de la justicia comercial debido a la impotencia patrimonial de las firmas. Las estadísticas oficiales de IPA revelan que en el año 2023 los tribunales registraron 82 concursos preventivos, mientras que el año 2025 cerró con 190 casos. El dato certifica un incremento del 131,71% en la apertura de procesos concursales.

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La tendencia de quiebras se aceleró durante el inicio del corriente año. El Departamento Legal de la entidad contabilizó 92 procesos concursales abiertos únicamente durante el primer trimestre de 2026. El indicador iguala en solo tres meses todo el volumen de quiebras reportado en el período bianual previo.

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) exige al Congreso Nacional la sanción urgente de una ley de emergencia económica y productiva. El proyecto sectorial busca paralizar por vía legal las ejecuciones judiciales, ampliar los plazos concursales vigentes y otorgar herramientas de financiamiento fiscal. La propuesta de IPA fija que los pasivos acumulados impiden la supervivencia de las firmas ante la falta de crédito y la caída de la producción industrial. (Agencia OPI Santa Cruz)