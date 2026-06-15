Regulan el uso de WhatsApp en las escuelas secundarias

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Educación de Chubut reguló el uso de la aplicación Whatsapp en los colegios secundarios provinciales mediante la Disposición N°277/26.

De esta forma se busca fijar cómo se realizarán las comunicaciones entre las instituciones educativas, los estudiantes y las familias.

La normativa señala que WhatsApp “no constituye un canal formal de comunicación institucional”.

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Desde la Subsecretaría de Instituciones Educativas indicó que la normativa específica que “WhatsApp no debe considerarse un canal formal de comunicación institucional y recomienda evitar la conformación de grupos entre preceptores y estudiantes cuando no participe una autoridad escolar”.

El objetivo es resguardar “los roles educativos, fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela y las familias y mantener límites claros entre los ámbitos personal e institucional”.

En los casos en que ya existan grupos de WhatsApp vinculados a las instituciones educativas, estos deberán utilizarse exclusivamente para la difusión de información escolar.

La disposición establece que “no podrán emplearse para debatir temas, solicitar tareas, justificar inasistencias, abordar asuntos personales ni compartir información privada”.

Se determinó que los mensajes difundidos por estos grupos “deben limitarse a comunicaciones oficiales emitidas por los equipos directivos y contar con la moderación de un adulto designado por la institución”.

El documento oficial informa que “aquellas instituciones que actualmente utilicen grupos de WhatsApp como canal de comunicación, deberán adecuar progresivamente sus prácticas a los criterios establecidos por la presente disposición, resguardando el encuadre pedagógico y fortaleciendo los canales formales de comunicación institucional”. (Agencia OPI Chubut)