Telecom debe ceder 6.000.000 de clientes para comprar Telefónica

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El Tribunal de Defensa de la Competencia condicionó la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina a la devolución inmediata de 60 MHz de espectro radioeléctrico nacional y la desinversión en internet fija donde superen el 50% de participación.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) frenó la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom mediante una resolución que obliga al Grupo Clarín a desprenderse de 6.000.000 de abonados en las regiones Norte, AMBA y Sur del país para evitar un monopolio en el mercado de la conectividad patagónica.

El impacto de la desinversión en la Región Sur

El informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) determinó que la operación original permitía al Grupo Clarín concentrar el 70% de los servicios de telecomunicaciones del país. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dictaminó que la transferencia de usuarios en la Región Sur resulta obligatoria para abrir el mercado a un nuevo operador local e impedir la fijación discrecional de tarifas en las provincias patagónicas.

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La resolución impone a Telecom la obligación de ceder su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante dos años al nuevo competidor que absorba la cartera de clientes. El plan de desinversión exige además la retirada del segmento de internet fija en todas las localidades donde la empresa resultante de la fusión controle más del 50% del mercado.

La devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico

La letra chica de la normativa obliga a la firma conducida por el Grupo Clarín a restituir un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico al Estado nacional. El cronograma de la ANC fija una devolución inmediata de 60 MHz a nivel país, mientras que los restantes 70 MHz irán a remanente en el mercado secundario y a zonas de alta concentración para el uso de otras compañías competidoras.

Con esta quita de frecuencias y la transferencia forzada de clientes, el organismo oficial reduce la participación de la empresa combinada al 50% del negocio total de telecomunicaciones. El TDC notificó que la transferencia accionaria de Telefónica Móviles Argentina queda suspendida y supeditada a la ejecución auditable de estas reformas estructurales. (Agencia OPI Santa Cruz)