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(OPI Chubut) – El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili reclamó la potestad para definir sobre los inmuebles y bienes que fueron cedidos y dejados por YPF en esta ciudad del sur de Chubut tras su salida de los yacimientos petroleros.

Macharashvili afirmó que la cesión que realizó YPF a la provincia “se trata de una decisión que vuelve a desconocer el aporte histórico que Comodoro Rivadavia realizó durante más de un siglo al desarrollo de YPF y de la industria energética nacional”.

“Comodoro fue el corazón productivo de YPF. Generaciones enteras de trabajadores construyeron desde esta ciudad una parte fundamental de la historia energética argentina. Por eso resulta difícil comprender que decisiones de esta magnitud se tomen sin contemplar el vínculo histórico, social y cultural que estos bienes tienen con nuestra comunidad”, añadió el jefe comunal.

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Entre los reclamos indicó que el edificio histórico de Km. 3 y los inmuebles vinculados al patrimonio petrolero “deben preservar su carácter público y su pertenencia a la comunidad que les dio origen”.

El intendente pidió al gobierno que encabeza Ignacio Torres evalúe mecanismos que permitan que dichos bienes queden bajo la órbita de la ciudad.

“Esperamos que el gobernador Torres pueda considerar el traspaso de estos bienes a Comodoro Rivadavia. Nuestra ciudad no solo fue protagonista del desarrollo petrolero argentino, sino que además es la depositaria natural de una historia que pertenece a todos los comodorenses”, añadió. (Agencia OPI Chubut)