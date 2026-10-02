Brasil perfila segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

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El relevamiento de Datafolha proyecta un escenario de balotaje hacia el 25 de octubre en Brasil, con ventajas para el Partido de los Trabajadores y una consolidación del voto decidido superior al 78 por ciento.

Un 45 por ciento de los votos válidos concentra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al 40 por ciento que reúne el senador Flávio Bolsonaro, según los datos documentados por el instituto demoscópico Datafolha en un informe divulgado formalmente este jueves.

Al contabilizar el total de las intenciones de voto, cómputo que incorpora sufragios en blanco, nulos e indecisos, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) alcanza el 42 por ciento del respaldo electoral. En esa misma medición global, el legislador del Partido Liberal registra un 38 por ciento.

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Otras fuerzas políticas integran el registro con cifras menores. La medición sitúa a Augusto Cury, del espacio Adelante, con el 4 por ciento de las adhesiones; a Ronaldo Caiado, referente del Partido Social Democrático, con el 3 por ciento; y a Renan Santos, de la agrupación Misión, con un idéntico 3 por ciento de los apoyos.

El ordenamiento institucional brasileño estipula que si ninguno de los postulantes obtiene la mitad más uno de los votos válidos —universo que excluye de forma taxativa las boletas anuladas y en blanco—, los dos competidores con mayor caudal avanzarán a la segunda vuelta fijada para el 25 de octubre.

La ficha técnica certificada por el instituto censó a 2.506 personas de 16 años o más, relevadas entre el 28 y el 30 de septiembre en 152 municipios. El sondeo operó con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Respecto a la firmeza de la conducta electoral, el 78 por ciento del electorado consultado ratificó tener resuelta de manera definitiva su boleta presidencial, frente a un 19 por ciento que admitió la posibilidad de modificar su postura. En el desagregado interno, la determinación alcanza el 88 por ciento entre quienes optan por Lula da Silva y asciende al 85 por ciento en el universo de votantes de Flávio Bolsonaro. (Agencia OPI Santa Cruz)