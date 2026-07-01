El Gobierno nacional eliminó 70.000 empleos públicos

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La reducción del 22% en la dotación estatal golpea la operatividad del Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas en las provincias del sur.

El gobierno de Javier Milei eliminó 70.000 puestos de trabajo en el sector público nacional entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. La caída representa un recorte del 22% sobre la plantilla total que heredó la actual gestión, según los registros oficiales del INDEC.

Los datos sistematizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detallan que la administración pública pasó de 343.000 empleados a 273.000 en apenas un semestre. El núcleo del ajuste recayó sobre la administración centralizada, seguida por las empresas y sociedades del Estado, donde hoy sobreviven 87.000 trabajadores.

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El Correo Argentino encabeza el listado de desvinculaciones con 5.449 despidos, una medida que forzó el cierre de oficinas operativas en distintas localidades del interior.

El Banco Nación registra 2.368 desvinculaciones bajo el plan de retiro implementado por el Ejecutivo para avanzar en su privatización. A esta entidad le sigue Aerolíneas Argentinas, que reportó 1.993 despidos, un recorte que debilita la estructura de vuelos comerciales hacia las provincias del sur.

La parálisis operativa en la Casa de la Moneda y Trenes

El esquema de reducción de la planta estatal alcanzó a la Casa de la Moneda, que sumó 715 despidos y redujo drásticamente su capacidad operativa para la impresión de billetes. La Agencia de Publicidad del Estado y la empresa Belgrano Cargas y Logística perdieron 638 y 594 puestos respectivamente en el mismo período.

El achique en el área de defensa industrializada cerró el semestre analizado con 450 trabajadores desvinculados de la firma Fabricaciones Militares. (Agencia OPI Santa Cruz)