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(OPI Chubut) – Un accidente se registró este martes 30 de junio frente a las costas de Santa Cruz, cuando un marinero cayó al agua al integrar la tripulación del buque pesquero Luca Mario.

El hecho ocurrió cuando el buque pesquero oriundo de Mar del Plata se encontraba a unos 300 kilómetros de la zona costera y las primeras informaciones indican que los compañeros alertaron de la ausencia del marinero, lo cual permitió activar el protocolo de emergencia de la Prefectura Naval Argentina.

La búsqueda se desplegó a unos 160 kilómetros náuticos al este-noreste de Puerto Deseado, donde participan embarcaciones de la zona, además de un helicóptero y un avión de búsqueda y reconocimiento que sobrevuelan el sector para rastrear cualquier indicio del tripulante desaparecido.

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Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) identificó al tripulante desaparecido del buque pesquero Luca Mario como Juan Carlos Gutiérrez.

Gutiérrez “estando en maniobra de cubierta, cae al agua y hasta el momento no pudo ser encontrado” y desde el gremio cuestionaron a “los capitanes que, ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal, hacen caso omiso y se quedan en altamar por un poco más de pesca, despreciando así el valor de la vida”. (Agencia OPI Chubut)