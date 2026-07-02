Empresas proveedoras mineras pidieron “mayor integración territorial”

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La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) reclamó que el crecimiento de la minería en la provincia “dependerá no solo de la llegada de nuevas inversiones, sino también de una mayor integración con el territorio, el fortalecimiento del compre local, la generación de empleo santacruceño y una presencia más activa de las compañías mineras en las comunidades donde desarrollan sus operaciones”.

Así lo hizo saber mediante un documento institucional donde sostuvo que la minería atraviesa “una etapa de grandes oportunidades, impulsada por nuevos proyectos y un contexto internacional favorable”.

Sin embargo, destacaron que la “sostenibilidad del crecimiento requerirá profundizar el desarrollo local y consolidar vínculos de largo plazo entre las empresas y las comunidades”.

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Nuevamente remarcaron la importancia de ampliar la participación de proveedores santacruceños, promover el empleo local, acompañar el desarrollo de capacidades en las empresas de la provincia y avanzar en una mayor radicación en Santa Cruz de quienes toman las decisiones estratégicas sobre las operaciones mineras.

“La confianza y la licencia social se construyen en el territorio. Por eso resulta fundamental fortalecer la presencia de las empresas en las comunidades y avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor integración local”, afirmaron desde CAPROMISA. (Agencia OPI Santa Cruz)