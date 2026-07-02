El Estado retiene el 49,9% del sueldo anual del trabajador

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Un informe del IARAF revela que los contribuyentes destinan hasta 182 días del año exclusivamente a financiar el gasto del Estado nacional y provincial.

Exactamente el 49,9% del ingreso anual de un trabajador asalariado termina en las arcas del Estado. Recién desde este jueves 2 de julio los contribuyentes argentinos logran la denominada independencia tributaria, tras destinar medio año de su trabajo a sostener el esquema fiscal.

El informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) desnuda la estructura regresiva del esquema impositivo nacional. La carga tributaria integral sobre los salarios formales fluctúa entre el 47,2% y el 49,9%, independientemente de la capacidad contributiva real del asalariado.

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Esta matriz golpea directamente a las provincias de la Patagonia, donde los ingresos nominales son más altos por el diferencial de zona desfavorable. El sistema actual castiga el consumo básico y anula la ventaja salarial del trabajador sureño frente al costo de vida regional.

Los datos del IARAF desmienten el relato oficial de la progresividad impositiva. Los sectores de ingresos medios y medios-altos soportan una carga fiscal hasta 2 puntos porcentuales inferior a la que asfixia a los perfiles de menores recursos.

El primer factor que explica esta distorsión radica en los aportes personales a la seguridad social. Un asalariado de ingresos bajos destina el 13,7% de su remuneración a este concepto, mientras que la retención cae abruptamente al 6,3% en el escalafón salarial más alto.

El impacto del IVA en la estructura tributaria

Esta asimetría genera una brecha directa de 7,4 puntos porcentuales que penaliza al estrato laboral más vulnerable. El componente indirecto del sistema consolida esta transferencia de recursos desde los sectores de menor poder adquisitivo hacia el fisco nacional y las administraciones provinciales.

El segundo ancla de esta regresividad es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los tributos al consumo. La estructura impositiva absorbe una mayor porción del sueldo de quienes gastan la totalidad de sus ingresos en la canasta alimentaria y el pago de servicios básicos.

Los números consolidan la radiografía del esquema recaudatorio argentino. El escalafón salarial superior registra una presión por impuestos indirectos exactamente 3,8 puntos porcentuales menor que la aplicada sobre el estrato de ingresos mínimos. (Agencia OPI Santa Cruz)