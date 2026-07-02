Exigirán seguro a los buzos artesanales del Golfo San José

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(OPI Chubut) – El gobierno provincial dispuso una nueva medida para la captura de mariscos mediante buceo artesanal y estableció un seguro para poder realizar la actividad.

La medida se rige bajo los alcances de la Resolución N°232 que sustituye artículos del reglamento vigente donde se establecen cupos extractivos y señala que los buzos habilitados deberán acreditar un seguro mínimo que cubra hasta 150 millones de pesos.

La cuota para la extracción de vieira tehuelche será de una tonelada por buzo y la autoridad marítima lo catalogó como de carácter social.

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El permiso rige hasta el próximo 31 de julio y alcanza exclusivamente a los permisionarios habilitados para operar bajo la modalidad de buceo artesanal dentro de los límites de la Zona 1 del Golfo San José.

La cartografía oficial deja asentada una prohibición estricta de sumergirse dentro del denominado Área de Evaluación El Riacho San José, una franja marítima delimitada por la línea de costa y la traza imaginaria que une Punta Juan de la Piedra con Punta Mejillón.

A su vez, el protocolo técnico exige que la recolección se realice de forma manual y con un 90% del volumen deberá cumplir con los tamaños permitidos. (Agencia OPI Chubut)