Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar el Gabinete

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El exfuncionario comunicó su dimisión a la presidencia de la compañía petrolera. La medida administrativa requiere la aprobación formal de los accionistas de la firma.

Manuel Adorni presentó el 1 de julio de 2026 su renuncia al cargo de director titular de YPF. La dimisión en representación del Estado nacional ingresó mediante una carta dirigida a Horacio Marín, presidente de la petrolera.

La decisión administrativa obliga a los accionistas de la compañía a tratar la renuncia para completar el procedimiento previsto en el estatuto corporativo. El presidente Javier Milei anticipó este movimiento tras la salida del exfuncionario de la Jefatura de Gabinete.

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Transición administrativa en la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli asumió el ministerio coordinador el 30 de junio de 2026 en la Casa Rosada. El exjefe de Gabinete presenció la jura oficial y mantuvo una reunión previa con su sucesor para coordinar el traspaso operativo de las funciones.

La transición incluyó la salida de Aimé Vázquez, jefa de la unidad de asesores de la gestión saliente. La exfuncionaria integra el directorio de Correo Argentino, aunque la continuidad en dicho puesto estatal permanece bajo evaluación administrativa.

Investigación judicial y salida del Poder Ejecutivo

La Justicia investiga a Manuel Adorni por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este expediente motivó su apartamiento total de la estructura gubernamental a finales de junio de 2026.

El exfuncionario mantiene un estricto silencio público. Según información extraoficial, evalúa trasladar su residencia a la República Oriental del Uruguay ante el avance de las actuaciones judiciales en los tribunales federales. (Agencia OPI Santa Cruz)