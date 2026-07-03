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(OPI Chubut) – La Justicia de Chubut admitió, por primera vez en la historia de la provincia y de Comodoro Rivadavia, un recurso de amparo para conocer el patrimonio de los intendentes (período 2015-actualidad: Carlos Linares (2015 – 2019); Juan Pablo Luque (2019 – 2023) y Othar Macharashvili (diciembre 2023 – actualidad)

El periodista Sergio Cavicchioli titular de Radio del Sur 97.1 y en diario online Argentar Noticias, solicitó las versiones públicas de las declaraciones juradas de los funcionarios. Ante la negativa del Tribunal de Cuentas Municipal, presentó un amparo judicial amparándose en la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública.

La jueza Cecilia Vallejos declaró formalmente admisible el amparo, argumentando que el acceso a la información es un derecho esencial. Ordenó a la Municipalidad que responda a la demanda en un plazo de cinco días.

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Aunque el fallo todavía no obliga a entregar los documentos de manera inmediata, representa un gran avance. De prosperar, sentará un precedente clave para la transparencia, obligando a hacer pública la evolución patrimonial de quienes ejercieron cargos en la ciudad durante los últimos años.

El Senador de Chubut Carlos Linares

El colega Sergio Cavachioli solicitó formalamente que se ordene la entrega de la «versión pública» de las declaraciones juradas de los funcionarios electos y designados de la Municipalidad, del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante, preservando los datos sensibles mediante la correspondiente disociación de información.

Esta decisión judicial inédita en la provincia, marca un antes y un después en la costumbre existente de blindar a los funcionarios y ex funcionarios, muchos de los cuales se sospechan enriquecidos en la función pública y hasta ahora en Comodoro Rivadavia no existía ninguna posibilidad de que se abrieran el patrimonio de los funcionarios al conocimiento público. (Agencia OPI Chubut)