Nación habilita por decreto la obra hídrica de Comodoro

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(OPI Chubut) – La ley provincial habilitó el crédito internacional para elevar el transporte hídrico hasta los 7.000 metros cúbicos por hora. La obra modificará el abastecimiento estructural mediante el recambio de ductos entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, acordó con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, la firma del decreto presidencial para licitar el nuevo acueducto de Comodoro Rivadavia. El entendimiento administrativo, rubricado en Casa Rosada, autoriza el llamado a licitación pública de la infraestructura hídrica durante la próxima semana.

Conforme al registro oficial de la Legislatura provincial, la Ley II N° 317 sancionada en diciembre de 2025 otorga la autorización legal al Poder Ejecutivo para ejecutar el crédito internacional. Los fondos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe sostendrán financieramente el recambio del ducto principal en la zona sur.

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Los pliegos técnicos estipulan modificaciones concretas sobre el sistema de abastecimiento del bloque patagónico

La nueva tubería transportará un volumen de 5.000 m³/h con un diámetro máximo de 1.100 milímetros .

con un diámetro máximo de . La traza principal conectará las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso .

y . La estructura antigua denominada AC66 mantendrá un flujo activo de 2.000 m³/h .

mantendrá un flujo activo de . El sistema integral elevará el caudal total desde los actuales 4.700 m³/h hasta un máximo operativo de 7.000 m³/h.

Cuatro empalmes subterráneos integrarán la tubería de reemplazo con la infraestructura existente de hormigón armado. El ducto AC99 operará bajo un esquema de reserva técnica para garantizar el suministro de agua hacia las bases petroleras de Santa Cruz y el sur chubutense ante posibles roturas del tendido principal.

Paralelamente a la obra hídrica, ambos funcionarios constituyeron una mesa técnica para redactar el nuevo pliego de la próxima concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú. El área energética provincial definirá las normativas y los porcentajes de coparticipación sobre la generación eléctrica de la represa patagónica. (Agencia OPI Chubut)