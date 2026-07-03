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(OPI Chubut) – El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió destituir al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez por encontrarlo responsable de mal desempeño en una causa que investigó hechos de violencia laboral y de género hacia funcionarias del área de Familia.

La decisión fue adoptada este miércoles por unanimidad y se dio a conocer en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson.

El falló señala que queda acreditado por parte de Sánchez de un patrón “sostenido de hostigamiento, maltrato y descalificación hacia mujeres profesionales que se desempeñaban en la Asesoría de Familia de Esquel” lo cual afectó el funcionamiento del servicio público de justicia.

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Desde la justicia provincial indicaron que el “accionar de Sánchez no respondió a episodios aislados, sino a una modalidad de conducta reiterada e incompatible con las exigencias éticas y funcionales del cargo que ocupaba”.

El Tribunal de Enjuiciamiento estuvo presidido por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra quien sostuvo que quienes ejercen una magistratura deben reunir “especiales condiciones de equilibrio, respeto, prudencia, liderazgo, integridad y aptitud para conducir equipos de trabajo”, especialmente en organismos destinados a la protección de personas en situación de vulnerabilidad. (Agencia OPI Chubut)