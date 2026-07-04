Uruguay amplía la vacunación contra el meningococo a menores

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El Gobierno adquirió 300.000 dosis preventivas mediante la Organización Panamericana de la Salud tras un repunte infeccioso. Las autoridades detectaron 20 contagios a nivel nacional durante este año.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Gobierno de Uruguay habilitó la inmunización gratuita contra el meningococo para adolescentes de 11 y 12 años tras registrar 5 fallecidos en 2026. La ministra de la cartera, Cristina Lustemberg, autorizó una compra de 300.000 dosis adicionales a la Organización Panamericana de la Salud por 1,3 millones de dólares para contener la propagación del microorganismo.

La medida rige desde el último día hábil de la semana y abarca a los menores nacidos a partir del 1 de enero de 2014. Los equipos médicos aplicarán la vacuna MenFive exclusivamente a los jóvenes sin profilaxis previa contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

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Según los registros sanitarios, los 20 contagios documentados incluyen la muerte de tres niños. Ante el aumento inusual de pacientes, Lustemberg descartó un brote epidemiológico masivo y argumentó: “No estamos modificando el esquema nacional de vacunación. Se trata de una acción preventiva y progresiva”.

Los análisis de laboratorio revelan que el 70 % de los infectados actuales presentan el serogrupo C. Los infectólogos identifican a los adolescentes como los principales reservorios y transmisores de esta bacteria; el Estado busca bloquear el nivel de circulación al incrementar la cobertura en esa franja demográfica.

El cargamento farmacéutico arribará al territorio uruguayo a partir de agosto. El personal de salud planifica administrar estos lotes de forma gradual hasta alcanzar a los adolescentes de 15 años. (Agencia OPI Santa Cruz)