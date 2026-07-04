Sobreseen a Arribas y Majdalani en causa por espionaje ilegal

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El magistrado federal cerró el expediente que investigaba supuestas maniobras de inteligencia prohibidas en la Agencia Federal de Inteligencia durante el periodo 2015-2019.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la causa que investigaba presuntas tareas de espionaje ilegal desarrolladas durante la gestión de Mauricio Macri.

El expediente judicial se originó tras denuncias sobre una estructura paralela dentro del organismo, destinada a realizar tareas de inteligencia sin autorización legal. Las acusaciones señalaban seguimientos sobre dirigentes políticos oficialistas y opositores, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas y organizaciones sociales.

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La investigación también abarcó el denominado Proyecto AMBA, esquema que supuestamente instaló bases de inteligencia en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires para recolectar información política y social. Adicionalmente, el proceso puso el foco en maniobras de vigilancia realizadas sobre el domicilio de Cristina Kirchner y el Instituto Patria entre julio de 2018 y agosto de 2018.

Antecedentes y argumentos de la causa

La pesquisa se fundamentó en un informe elaborado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. El documento buscaba determinar la responsabilidad de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la presunta institucionalización de actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia.

Desde el inicio de las actuaciones, los ex funcionarios cuestionaron las acusaciones. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sostuvieron ante la justicia que las tareas desarrolladas por la AFI durante su gestión se ajustaron a la normativa vigente en ese momento. (Agencia OPI Santa Cruz)