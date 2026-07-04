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El sector empresario disfraza la pérdida de poder adquisitivo como un cambio de hábitos mientras la producción salta a 2,5 millones de toneladas.

La licuación histórica de los salarios forzó un cambio estructural en la matriz de consumo y posicionó a la carne aviar como el refugio proteico de emergencia. Con un volumen promedio de 50 kilos por habitante al año, el pollo destronó definitivamente a los cortes vacunos tradicionales en las mesas del país.

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, justificó la expansión adjudicándola a la innovación industrial y a la practicidad culinaria. La retórica oficial omite deliberadamente que la sustitución directa de la carne vacuna responde al desplome del poder de compra real de los consumidores.

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Mientras el empresariado celebra la absorción forzada del mercado doméstico, las trabas sanitarias vigentes exponen la fragilidad del esquema exportador. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sostiene un esquema restrictivo de zonificación tras los recientes brotes de influenza aviar.

A pesar de recuperar el estatus sanitario general hace 60 días, los principales destinos comerciales de alto poder adquisitivo siguen inhabilitados para los frigoríficos nacionales:

Las exportaciones hacia China y la Unión Europea continúan paralizadas por los bloqueos de las aduanas extranjeras.

y la continúan paralizadas por los bloqueos de las aduanas extranjeras. El volumen productivo saltó desde las 700.000 toneladas en el año 2000 hasta perforar el piso de los 2.500.000 de toneladas.

toneladas en el año hasta perforar el piso de los de toneladas. La industria avícola incubó 1.000.000.000 de pollitos bebé durante el último año para sostener los niveles de faena masiva.

La genética de faena y el ajuste de costos

El modelo agroindustrial comprimió los tiempos biológicos de engorde para maximizar la rentabilidad operativa de las procesadoras ante el encarecimiento de los insumos. Las aves alcanzan un peso comercial exacto de 3 kilos en una ventana estricta de 44 a 46 días de confinamiento.

La eficiencia técnica declarada por las empresas permite utilizar 1,6 kilos de alimento balanceado por cada kilo de carne procesada. Las exportaciones habilitadas hacia 70 mercados alternativos de menor valor se limitan a enviar garras para Asia y pasta de carne separada mecánicamente hacia Rusia. (Agencia OPI Santa Cruz)